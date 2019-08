Gebäudeschaden : Statik o.k. – doch die Renovierung drängt

Info

Der Konzer Stadtteil Könen ist durch die neue Ortsumgehung ruhiger und dadurch attraktiver für junge Familien geworden. Durch den Zuzug werden aber auch mehr Plätze in der Kindertagesstätte gebraucht, was einen Ausbau nötig macht. Darüber hinaus ist das Gebäude bereits in die Jahre gekommen, sodass außerdem Renovierungsarbeiten anstehen. Die Stadt Konz plant als Bauträger der Kindertagesstätte mit rund 3,35 Millionen Euro für das Bauvorhaben, für das eine Zeit von zwei Jahren veranschlagt ist. Los geht es voraussichtlich im Herbst. Ein regionales Architekturbüro wurde mit dem Bauvorhaben beauftragt. Auch in vielen anderen Kitas in der Region stehen aufgrund des Kita-Zukunftsgesetzes Bauarbeiten an.