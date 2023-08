Mögliche spätere Erweiterung schon vorbereiten? Kita-Neubau in Hermeskeil: Stadtrat streitet über Idee für drittes Geschoss

Am Labachweg will die Stadt Hermeskeil eine große neue Kita für acht Betreuungsgruppen errichten. Geplant ist nach aktuellem Stand ein zweigeschossiger Bau in der Form eines Bumerangs (wir berichteten mehrfach). Bis dieser steht, wird es noch einige Zeit dauern. Noch läuft die Planungsphase und es wird intensiv an Entwürfen gefeilt.