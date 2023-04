Von Kammform bis Bumerang Wie soll die neue Kita in Hermeskeil aussehen? Planer stellen erste Ideen vor

Dieses Luftbild zeigt die Tennisplätze am Labachweg in Hermeskeil (unterer Bildrand), wo die neue Kita entstehen soll. Erste Planungsideen wurden jetzt im Stadtrat vorgestellt - öffentlich in den Medien zeigen wollen sie die Verantwortlichen aber derzeit nicht, um die weitere Diskussion nicht zu beeinflussen.

Foto: Portaflug