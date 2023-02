Pädagogik : Kita-Kinder stylen Puppenköpfe in Hermeskeiler Friseursalon

Kita-Kinder stylen Puppenköpfe in Hermeskeiler Friseursalon

Malborn/Hermeskeil Kita-Kinder aus Malborn haben im Rahmen eines Wettbewerbes der Handwerkskammer (HWK) Trier einen Hermeskeiler Friseursalon besucht. Was die Kinder erlebt haben und warum der Friseur das Projekt gut findet.

Vor Kurzem herrschte großer Andrang im Friseursalon von Jan Schmidt in der Trierer Straße 61 in Hermeskeil. Grund dafür war der Besuch der Kita-Kinder aus Malborn. Im Rahmen des „Kita-Wettbewerbs des Handwerks“ von der HWK Trier schlüpften die Kinder für ein paar Stunden in den Beruf des Friseurs, lernten seine Arbeit kennen und durften auch selbst Hand anlegen. Unter der Betreuung und Anleitung des Friseurmeisters Jan Schmidt bewaffneten sich die Kinder nach einer kurzen Einweisung mit Kamm und Bürste, streiften sich einen Kittel über und schon ging es los: Schmidt präparierte verschiedene Puppenköpfe, die die Kinder anschließend frisieren durften.