Stadt reagiert auf Anwohner-Brief Neue Kita für Hermeskeil: Die aktuellsten Ergebnisse zu befürchteter Schadstoff- und Verkehrsbelastung

Hermeskeil · Anwohner des Labachwegs in Hermeskeil stemmen sich weiter gegen die dort geplante Kita. Ihre Kritik haben sie per Brief an die Stadt übermittelt. Als Reaktion darauf haben jetzt Planer und Gutachter im Stadtrat ausführlich über mögliche Schadstoffrisiken, Verkehrszählungen und das weitere Verfahren informiert.

22.11.2023 , 07:05 Uhr

Dieses Luftbild zeigt am unteren Bildrand die Tennisplätze am Labachweg in Hermeskeil, wo die neue Kita entstehen soll. Foto: Portaflug

Vor zwei Wochen hat der Hermeskeiler Stadtvorstand Post von einer Interessengemeinschaft am Labachweg erhalten. Thema: der neue Kindergarten. Dass Anwohner den geplanten Neubau für acht Kita-Gruppen auf dem jetzigen Tennisplatz-Gelände kritisch sehen, ist kein Geheimnis. Schon bei einer Informationsversammlung zu dem Großprojekt hatte es viele Fragen und Kritik gegeben, insbesondere wegen einer befürchteten hohen Verkehrsbelastung durch die neue Einrichtung (wir berichteten).