Bildung : Wie in Hermeskeil aus Kindern Bücherwürmer werden

Die Hermeskeiler Stadtbücherei ist montags und freitags von 13 bis 17 Uhr und donnerstags von 9 bis 13 Uhr geöffnet. Die Nutzer haben die Auswahl aus 8500 Büchern und anderen Medien wie CDs, DVDs und Spielen. Über einen Bestellservice können nicht vorhandene Bücher von der Fachstelle in Koblenz besorgt werden.

Die Bücherei, Langer Markt 17, bietet ihren Service im Internet unter

https://www.bibkat.de/hermeskeil/ an und ist telefonisch unter

06503/809201 oder per Mail an stadtbuecherei@hermeskeil.de erreichbar.