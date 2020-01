Saarburg/Trier Die Kreisverwaltung hat die Baugenehmigung für die Erweiterung und Modernisierung der Saarburger Einrichtung am Dienstag vor Gericht aufgehoben. Die Anwohnerin, die vor dem Verwaltungsgericht geklagt hatte, hat somit ihr Ziel erreicht und die Arbeiten gestoppt. Allerdings geht die Stadt ohnehin schon einen neuen Weg.

Vor dem Trierer Verwaltungsgericht ging es am Dienstag in Sachen Baugenehmigung für die Saarburger Jugendherberge (JH) um Formalien. Am Ende empfahl der Vorsitzende des Schöffengerichts, Georg Schmidt, der beklagten Kreisverwaltung, die Baugenehmigung für die Erweiterung und Modernisierung der Saarburger Einrichtung aufzuheben. Diese nahm die Empfehlung an mit dem Ergebnis, dass die Klägerin, eine Anwohnerin, nun zunächst ihr Ziel erreicht hat: Den Bau der Jugendherberge zu stoppen.