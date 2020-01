Nach Baustopp im Juni : Klage gegen Saarburger Jugendherberge wird verhandelt

Die Arbeiten an der Jugendherberge ruhen seit Mitte vergangenen Jahres. Foto: TV/Marion Maier

Saarburg/Trier Im Eilverfahren wurden die Arbeiten an der Saarburger Einrichtung gestoppt. Nun kommt das Hauptsacheverfahren.

(mai) Ende Juni 2019 wurden die Bauarbeiten an der Saarburger Jugendherberge (JH) durch eine Gerichtsentscheidung jäh gestoppt. Das Trierer Verwaltungsgericht hatte dem Widerspruch einer Anwohnerin gegen den Bebauungsplan im Eilverfahren stattgegeben. In einem solchen Eilverfahren werden laut einer Sprecherin des Gerichts die Interessen der streitenden Parteien abgewogen.

Die Hauptsacheverhandlung steht nun am Dienstag, 21. Januar, 10 Uhr, an. In diesem Verfahren wird die Klage der Anwohnerin laut Gerichtssprecherin endgültig geprüft. Das Ergebnis müsse nicht dasselbe sein wie im Eilverfahren, heißt es.