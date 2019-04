Der Kartenvorverkauf für die Jungwinzer Weinverkostung beim Klang und Glanz Weinfestival in Wiltingen hat begonnen.

Am Wochenende vom 3. und 4. August geht das Wiltinger Weinfestival in die dritte Runde. Wie jedes Jahr eröffnet das Festival an dem Samstag um 17 Uhr mit einer dreistündigen Jungwinzer-Weinprobe in entspannter Uferatmosphäre. Die Karten dafür gibt es in der Konzer und Saarburger Touristeninformation. Sie sind begrenzt.

Zur Musik der Band Jomtones können die Gäste am Saarufer tanzen. Zum Programm gehören außerdem regionale Foodtrucks, Musikvereine der Saar und ein regionaler Handwerkermark.

Weitere Informationen im Internet

unter www.klang-und-glanz.de