Kommunalwahl : Klares Ergebnis für den Amtsinhaber in der Stadt Saarburg

Der hauptamtliche Beigeordnete der VG Saarburg-Kell, Martin Alten, gratuliert dem wiedergewählten Stadtbürgermeister Jürgen Dixius. Links im Bild: Dixius‘ Ehefrau Christiane. Foto: TV/Marion Maier

Saarburg Jürgen Dixius hatte den Ausgang der Wahl in der Größenordnung erwartet. Herausforderer Manuel Müller schnitt besser ab, als er gedacht hatte.

Sich über den Ausgang der Wahl viele Gedanken zu machen – dafür hatten die beiden Stadtbürgermeisterkandidaten in Saarburg am Wahltag kaum Zeit. Amtsinhaber Jürgen Dixius (CDU) tourte als Wahlleiter durch die acht Wahllokale der Stadt. Zudem besuchte der 58-Jährige die Jugendlichen bei der 72-Stunden-Aktion in Saarburg, zudem die Schreinerei Meier, die ihr 100-jähriges Bestehen feierte, und die Preisverleihung des Turniers der Reitsportgemeinschaft in Saarburg. Herausforderer Manuel Müller (33) war als Helfer im Wahllokal im Kreiskrankenhaus aktiv, wo er vermutlich bis in die Nacht mit Auszählen beschäftigt war.

Es war denn auch dieses Wahllokal, das gegen 19 Uhr als erstes die Ergebnisse der Stadtratswahl zur Erfassung in die Verwaltung meldete. Doch das lag nicht etwa daran, dass dort die wenigsten Menschen gewählt hatten – in Kahren und Krutweiler waren es weit weniger. Das Ergebnis aus dem Krankenhaus lautete 67 Prozent für Dixius, 33 Prozent für Müller.

Kommentar Der Sieg überrascht nicht Daran, dass Jürgen Dixius die Wahl gewinnt, dürfte kaum jemand gezweifelt haben. Gerade nach dem vergangenen Jahr. Denn da hat er wieder so richtig gezeigt, was er besonders gut kann: schnell reagieren und mit den richtigen Kontakten gute Ergebnisse erzielen. Dies wurde zum einen deutlich nach dem Brand des Verwaltungsgebäudes im August. In wenigen Tagen hat er die Verwaltung wieder ans Laufen gebracht, wenn auch als Bürgemeister der Verbandsgemeinde. Als Stadtbürgermeister hat er eine riesige Summe für die Gärten von Saarburg, einem großen Mustergärten-Park nach niederländischem Vorbild, akquiriert: fünf Millionen statt der ursprünglich vorgesehenen 3,5 Millionen Euro fließen aus dem Bundesprogramm „Nationale Projekte des Städtebaus“. Das Projekt steht im Zusammenhang mit dem Bauprojekt für das ehemalige Gelände der Kaserne de Lattre, wo Wohnraum für mehr als 1000 Menschen entstehen soll. Dixius’ Arbeit hat selbst seinen Konkurrenten Manuel Müller in großen Teilen überzeugt. Seine fast 30 Prozent sind für einen Neueinsteiger in der Politik erstaunlich. Vielleicht verhelfen sie den Zielen der SPD wie einer Verkehrsberuhigung in der Innenstadt nun zu mehr Beachtung. ⇥Marion Maier ⇥m.maier@volksfreund.de

Den Amtsinhaber, der seit 15 Jahre, die Geschicke der Stadt lenkt, erreichte dieses Ergebnis in einem Besprechungsraum der Verwaltung. Dort beobachtete er mit seiner Frau Christiane und dem hauptamtlichen Beigeordneten der VG-Verwaltung, Martin Alten, die langsam eintrudelnden Zahlen online bei Wasser, Wein und Schnittchen. Er zeigte kaum Regung. Das Ergebnis änderte sich in der kommenden Stunde nur noch unwesentlich.

Gegen 20.02 Uhr stand das vorläufige Endergebnis fest: 70,3 Prozent der Stimmen erhielt Dixius. Sein Herausforderer, der vor etwa eineinhalb Jahren erst in die Politik eingestiegen ist, bekam Müller. Die Wahlbeteiligung betrug 58,64 Prozent. Ungültig waren 0,75 Prozent der abgegebenen Wahlzettel.

Dixius hatte das Ergebnis in dieser Größenordnung etwa erwartet. Er sagte: „Ich freue mich, dass ich in den nächsten Jahren die vielen Projekte in der Stadt Saarburg voranbringen kann. Wir haben uns viel vorgenommen. Und ich denke, dass ich auch in den nächsten Jahren meinen Teil dazu beitragen kann, dass sich Saarburg weiterhin positiv entwickeln wird.“ Er vermutete, dass SPD-Anhänger, eventuell auch Grünen- und Linkenwähler Müller unterstützt hatten.

Manuel Müller sagte: „Mit fast 30 Prozent bin ich sehr zufrieden. So viel hatten die Sozialdemokraten in Saarburg schon lange nicht mehr. Falls ich in den Stadtrat gewählt werde, werde ich mich da mit vollem Engagement reinhängen. Ich freue mich auf die Zusammenarbeit mit Herrn Dixius.“

Wahl Saarburg neu. Foto: TV-Grafik