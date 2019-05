Literatur : Klaus Brabänder liest aus dem Krimi „Dreierpack“

Hermeskeil Der in Bexbach lebende Autor Klaus Brabänder liest am Donnerstag, 16. Mai, 19 Uhr, in der Hermeskeiler Buchhandlung Lorenzen aus seinem aktuellen Krimi „Dreierpack“. Zum Inhalt: „Tanja Berger und ihr Mann Sascha haben Zoff!

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Soll es geben in einer Ehe, insofern nix Besonderes. Als Tanja allerdings spurlos verschwindet und all ihre teure Mode und den Schmuck zurücklässt, macht Sascha sich auf die Suche nach ihr. Hauptkommissar Joachim „Josch“ Schaum ist zwar bereits im Ruhestand, aber wie es der Teufel will, steckt er plötzlich mittendrin in den Ermittlungen; nicht offiziell, aber doch irgendwie...“