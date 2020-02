Kinder : Kleiderbasar für Kindertagesstätte

Roscheid Auch in diesem Jahr veranstaltet der Elternausschuss und Förderkreis der Kindertagesstätte St. Helena einen Frühlingsbasar. Am Sonntag, 22. März, von 14 bis 16 Uhr gibt es Kleidung, Spielzeuge und vieles mehr im Kita-Gebäude im Echternacherweg in Roscheid zu kaufen.



Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken