Kleiderbasar : Kleiderbasar Hermeskeil

Hermeskeil Der Förderverein der Grundschule Hermeskeil veranstaltet am Samstag, 14. März, 9 Uhr bis 12 Uhr, im Johanneshaus Hermeskeil einen Kleiderbasar. Verkauft wird gut erhaltene Frühjahrs- und Sommerbekleidung in Größe 50 bis 176. Außerdem Spielsachen, Bücher, Umstandsmode, Kinderwagen, Autositze, Hochstühle und vieles mehr.

Der Listen- und Etikettenverkauf (2 Euro/Liste) findet an folgenden Terminen in der Pausenhalle der Grundschule Hermeskeil statt: Donnerstag, 27. Februar, 14 Uhr bis 16 Uhr und Freitag, 28. Februar, 11.45 Uhr bis 14 Uhr. Listenverkauf nur so lange der Vorrat reicht. Weitere Infos im Internet unter www.gshermeskeil.de oder bei Sonja@Fuxen.de