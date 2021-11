Weihnachtszeit : Kleine Alternativen zum Saarburger Christkindlmarkt

Den Christkindlmarkt in Saarburg gibt es zwar in diesem Jahr nicht, die Beleuchtung ist aber trotzdem da. Sie ist Bestandteil einer der Alkternativ-Aktionen der Stadt. Foto: Jürgen Bell, Fotokunst Trier/BLACKBIRD 27

Saarburg (red) Vier kleinere oder auch dezentrale Aktionen sollen die Saarburger auf Weihnachten einstimmen.

Die Stadt Saarburg lädt für Samstag, 4. Dezember, zu einem weihnachtlichen Lichterspaziergang durch die Innenstadt, dem WeihnachtLichtgang, ein. Zwischen 18 und 21 Uhr werden an acht Punkten Leuchteffekte mit farblichem Licht, Spots oder Projektionen gezeigt. Start- und Endpunkt des ist der Buttermarkt. Im Zentrum des Rundgangs steht der Baum über der Leuk. Die acht Lichtpunkte sind: Buttermarkt, Haus Rassier, Pferdemarkt, Amüseum und Wasserfall, Baum über der Leuk, Haus Warsberg und Boemundhof, Saarburger Rausch und Kulturgießerei. Mehr Infos zur Aktion unter www.saarburg.de/weihnachtlichtgang

Zudem plant die Stadt Saarburg eine Nikolausaktion für Kinder. Kinder, wohnhaft in Saarburg oder einem der Stadtteile, können sich digital bis zum 1. Dezember für eine Geschenktüte vom Nikolaus anmelden. Die Tüten werden am Samstag, 4. Dezember, am Haus der Vereine in Saarburg statt. Mehr Infos zur Aktion unter www.saarburg.de/nikolaus

Initiiert von der Architektin Simone Grimm, werden die Stadt Saarburg und Saarkind auch in diesem Jahr wieder eine gemeinsame, digitale Adventsaktion realisieren. An jedem Adventssonntag und am 24. Dezember können fünf märchenhafte Sterne für’s Herz entdeckt werden. Hinter den Sternen verbergen sich fünf Märchen und Legenden, präsentiert von Menschen aus der Region. QR-Codes an einem Schaufenster am Pferdemarkt, in den Saarburger Geschäften und städtischen Einrichtungen führen zu den digitalen Inhalten. Auch werden die Inhalte online über den sozialen Medien der Projektpartner geteilt.

Mehr zu dieser Aktion unter www.adventskalender-fuers-herz.de