Vor-Tour der Hoffnung trotzt Corona : Kleine Spendenfahrt ohne Zuschauer: Benefizradler besuchen Schweich, Nittel und Oberemmel

Ein Bild, das lange vor Corona entstand: Im August 2019 war der Dorfplatz in Nittel morgens um halb neun Uhr gefüllt mit Zuschauern und den Benefizradlern der Vor-Tour der Hoffnung. 2020 muss die Tour nahezu unter Ausschluss der Öffentlichkeit Spenden sammeln. Doch eine kleine Gruppe macht erneut in Nittel Station. Foto: Jürgen Boie

Oberemmel/Nittel-Köllig/Schweich Die Vor-Tour der Hoffnung feiert dieses Jahr Jubiläum. Wegen des Coronavirus brechen die Radfahrer diesmal jedoch in kleinerer Runde auf, um in drei Orten Geld für kranke Kinder zu sammeln.

In die Pedale treten, durch eine Region von Rheinland-Pfalz radeln und dabei Geld für kranke Kinder sammeln – das machen die Teilnehmer der Vor-Tour der Hoffnung inzwischen seit 25 Jahren. Bei der Jubiläumstour in diesem Jahr sollte wieder kräftig Geld eingesammelt werden. Doch sind die radbegeisterten Organisatoren von der Corona-Pandemie ausgebremst worden.

Ganz auf die Rundfahrt verzichten wollen die Benefizradler aber nicht. Im vergangenen August waren 160 von ihnen – unterstützt von Prominenten aus den Bereichen Sport, Unterhaltung, Politik und Wirtschaft – drei Tage lang im Kreis Trier-Saarburg unterwegs gewesen. Unter anderem in der Verbandsgemeinde Konz stießen die Spendensammler auf große Resonanz. Eine ähnlich große Tour ist diesmal zwar nicht möglich. Doch Michael Maus-Kollete und Johnny Klein, zwei unermüdliche Unterstützer des Projekts, entwickelten die Idee, unter besonderen Schutzmaßnahmen an diesem Wochenende mit einem guten Dutzend Freunden der Vor-Tour wie dem ehemaligen Radrennfahrer Reimund Dietzen zusammen von Schweich über Oberemmel bis zum Nitteler Ortsteil Köllig zu fahren.

Die Verbundenheit, die sich bei der Benefiztour 2019 mit Organisatoren und Förderern entwickelt hat, war jetzt die Basis für zwei ungewöhnliche Aktionen in der VG Konz, bei denen Spenden für die kleine Ersatztour gesammelt wurden. In Oberemmel hatte das Weingut Alois Kirchen ein Open-Air-Picknick mit Livemusik organisiert. In Köllig stellte Nittels Ortsbürgermeister Peter Leo Hein den Hof seines Weinguts für ein „Picknick in Weiß“ zur Verfügung.