Waldwirtschaft : Förster erschrocken über Zustand des Waldes in Konz

Konz Viele Bäume sind nach den drei Hitzesommern von 2018 bis 2020 krank und von Borkenkäfern befallen. Wie fatal sich dadurch der Wald entwickelt, macht der Konzer Revierförster sehr deutlich.

Manuel Beh ist seit vielen Jahren als Förster zuständig für den Konzer Stadtwald und die Wälder in den Stadtteilen. So besorgt wie jetzt war er aber noch nie. Sein Bericht bei der Vorstellung des Forsthaushalts in der jüngsten Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses der Stadt Konz zeichnet ein düsteres Bild vom Zustand der Bäume in der Saar-Mosel-Stadt.