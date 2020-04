Kostenpflichtiger Inhalt: Corona-Pandemie : Klinik erklärt Aufnahmestopp für Chirurgie in Saarburg: Zwei Ärzte mit Corona infiziert - Tests bei weiteren Mitarbeitern negativ

Neue Chirurgie-Patienten kommen ins Saarburger Krankenhaus vorerst nicht hinein: Joachim Christmann von der Kreisverwaltung Trier-Saarburg, Geschäftsführer Dr. Gerald Gaß und Verwaltungsdirektor Matthias Gehlen stehen vor dem Eingang zur Klinik, die ihre Chirurgie vorsorglich aufgrund zweier Corona-Erkrankungen innerhalb des Ärzteteams geschlossen hat. Foto: Anke Longen

Saarburg Im Saarburger Krankenhaus werden seit Samstag vorerst keine neuen Chirurgie-Patienten behandelt. Der Grund: Bei zwei Ärzten wurde eine Corona-Infektion nachgewiesen. Zu weiteren Verdachtsfällen gibt es inzwischen jedoch gute Nachrichten.

Die chirurgische Abteilung im Kreiskrankenhaus in Saarburg ist seit Samstag geschlossen. Die Kreisverwaltung Trier-Saarburg hatte am Samstag mitgeteilt, dass Mitarbeiter der Chirurgie positiv auf das Coronavirus getestet worden seien. Zudem gebe es weitere Verdachtsfälle beim chirurgischen Personal. Die Klinikleitung habe daher für die Abteilung einen Aufnahmestopp für weitere Patienten beschlossen. Am Dienstag erläuterte Dr. Gerald Gaß, Geschäftsführer des Saarburger Krankenhauses, in einem Telefonat mit dem TV die aktuelle Lage.

„Wir sind froh, dass sich die Situation mittlerweile schon ein wenig entspannt hat“, sagte Gaß, der auch Geschäftsführer des Landeskrankenhauses ist, mit dem die Klinik in Saarburg seit vergangenem Herbst kooperiert.

Laut Gaß ist ein Arzt aus dem Saarburger Chirurgenteam nachweislich mit dem Coronavirus infiziert, das die Krankheit Covid-19 auslöst. Bei zwei weiteren Fachärzten, die bei sich Symptome wie leichtes Kratzen im Hals festgestellt hatten, sei der Test nach Rückmeldung aus dem Labor negativ ausgefallen. Ein weiterer Arzt, der sich bereits seit zwei Wochen in häuslicher Quarantäne befunden habe, könne vermutlich im Laufe dieser Woche in den Dienst zurückkehren. „Natürlich wird er noch einmal nachgetestet, um ganz sicher zu gehen.“

Die Mitarbeiter hätten sich bei den ersten Anzeichen einer möglichen Erkrankung vorsorglich selbst in häusliche Quarantäne begeben, sagt der Klinik-Geschäftsführer. Das gelte auch für diejenigen, bei denen nach einer Testung am Samstag die Ergebnisse noch ausgestanden hätten. Als der jüngste positive Test aus dem Chirurgieteam vorgelegen habe, seien sofort alle Kontaktpersonen – sowohl Patienten als auch Kollegen – ermittelt und getestet worden. „Bei zwei von 13 Patienten war das Ergebnis positiv.“ Beide Patienten würden derzeit ebenso wie der erkrankte Arzt auf der eigens für die Covid-19-Patienten geschaffenen Isolierstation behandelt.

21 Patienten werden derzeit in der Chirurgie in Saarburg versorgt. Am Samstag hatte die Klinikleitung erklärt, dass deren Behandlung vor Ort gesichert sei. Die Trierer Krankenhäuser stünden zur Versorgung neuer Patienten bereit, die nun vorerst nicht in Saarburg aufgenommen werden könnten.

Laut Gaß werden in dem Kreiskrankenhaus mit etwa 220 Betten derzeit insgesamt nur 50 Menschen behandelt. Wie viele andere Kliniken im Land sei die Saarburger Klinik damit „deutlich unterbelegt“. Das liege aber insbesondere daran, dass man Stationen geschlossen habe, um Kapazitäten für die Behandlung von Covid-19-Patienten zu gewinnen. Zudem seien nicht unbedingt notwendige Untersuchungen und Operationen verschoben worden. „Die Patienten verhalten sich außerdem selbst sehr zurückhaltend und kommen nur, wenn es wirklich notwendig ist“, sagt Gaß.

Wie und wo sich die beiden Saarburger Chirurgen oder die beiden positiv getesteten Patienten in der Chirurgie mit dem Coronavirus infiziert hätten, sei für Klinik und Gesundheitsamt nicht nachvollziehbar, erklärt der Geschäftsführer. Deshalb sei die Frage auch nicht zu beantworten, ob ein Patient oder ein Mitglied des medizinischen Personals das Virus in die Klinik gebracht habe. Dass so ein Fall irgendwann eintrete, sei jedoch für ein Krankenhaus in der aktuellen Lage „praktisch nicht zu vermeiden“. Es kämen täglich Patienten von außen in das Haus, ebenso Mitarbeiter. „Damit muss man sich auseinandersetzen und wenn es so weit ist, in Abstimmung mit dem Gesundheitsamt Maßnahmen ergreifen.“ Es sei „klug und richtig“ gewesen, sagt Gaß, dass sich das Direktorium zu einem Aufnahmestopp in der Chirurgie entschieden habe, solange die weiteren Verdachtsfälle nicht aufgeklärt gewesen seien.

Die Situation am Saarburger Krankenhaus sei jedoch derzeit, auch aufgrund der geringen Belegung, „weit davon entfernt problematisch zu sein“. Unter den Kollegen bestehe „keine besondere Besorgnis“.

Laut Matthias Gehlen, Verwaltungsdirektor der Klinik, werden seit dem 13. März täglich in einer gemeinsamen Konferenz mit allen Chefärzten und der Hygienefachkraft aktuelle Entwicklungen besprochen. Dort gehe es beispielsweise auch darum, möglichen Engpässen bei der Schutzkleidung rechtzeitig vorzubeugen. Die jüngste Verschärfung der internen Schutzmaßnahmen sei gewesen, dass das Tragen eines sogenannten Mund-Nasen-Schutzes für alle Mitarbeiter in allen Abteilungen zur Pflicht erklärt worden sei. Eine nochmalige Verschärfung der geltenden Hygieneregeln angesichts der Coronafälle in der Chirurgie-Abteilung sei nicht erfolgt. „Aber ein solches Ereignis sensibilisiert die Mitarbeiter natürlich noch einmal zusätzlich.“

In Saarburg werden zurzeit sechs Patienten in der Covid-19-Isolierstation behandelt, keiner von ihnen müsse beatmet werden, heißt es vonseiten der Klinikleitung. Insgesamt seien zwölf Beatmungsplätze verfügbar. „Erfreulich ist, dass wir auch schon zwei Patienten als genesen wieder entlassen konnten“, sagt Gerald Gaß.