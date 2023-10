Petition und finanzielle Unterstützung Kreistag votiert einstimmig für die Klinik in Saarburg

Der Kreistag demonstriert Einigkeit und rettet damit das Kreiskrankenhaus in Saarburg vor der schleichenden Insolvenz. Konkret gibt das Gremium 500.000 Euro frei, die dem Medizinischen Versorgungszentrum (MVZ) in Konz als Kapitalrücklage dienen sollen. Außerdem bürgt der Kreis mit sieben Millionen Euro für die Klinik, damit sie zahlungsfähig bleiben kann. 3,5 Millionen Euro muss die öffentliche Hand noch in diesem Jahr bereitstellen.