Infrastruktur : Kloster, Supermarkt und Saarufer: Was die Stadt Konz 2023 vorhat

Info

Drei Projekte hat die Verwaltung in Konz auf TV-Anfrage selbst priorisiert. Doch am Dienstag ging es im Bauausschuss um ein Investitionsprogramm mit insgesamt 72 Punkten. Mehr als zwölf Millionen Euro will die Stadt demnach 2023 ausgeben. Nach der Klostersanierung (zwei Millionen Euro) sind der Ausbau der Waldstraße in Konz-Könen für 1,54 Millionen Euro sowie die Erschließung des Kreiderbergs in Konz-Oberemmel mit 1,4 Millionen Euro die teuersten Projekte. Auf die Straßensanierung in Könen, die vermutlich auch mit höheren wiederkehrenden Beiträgen verbunden ist, reagierte der Könener Kommunalpolitiker Mario Maximini (CDU) etwas verwundert im Bauausschuss am Dienstagabend. Die Erklärung für das Millionenprojekt: Die Stadt nutzt Synergien mit den Verbandsgemeindewerken, die wohl schon begonnen haben, Leitungen in dem Bereich zu verlegen.

775.000 Euro sind für die Erschließung von Gewerbegrundstücken in Könen eingeplant. 700.000 Euro stehen als erster von drei Posten (insgesamt 2,7 Millionen Euro bis 2025) für die Sanierung der Lorenz-Kellner-Halle in Karthaus bereit. Jeweils 500.000 Euro sollen die Erschließung von Bauland in Filzen sowie die erstmalige Erschließung der Brunnenstraße in Könen kosten. 400.000 Euro für die Kita St. Nikolaus (Berendsborn) und 300.000 Euro für das Umfeld des Klosters sind weitere große Posten.