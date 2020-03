Müllentsorgung : Gelbe Säcke bleiben in Konz Reizthema

Knappes Gut in Konz: Gelbe Säcke. Foto: dpa/Patrick Pleul

Konz/Trier/Saarburg/Hermeskeil Nach einem Bericht über Engpässe sieht ein Leser den regionalen Abfall-Zweckverband ART in der Verantwortung für den Nachschub. Eine Recherche zeigt, dass Remondis zuständig ist.

Nachdem am Mittwoch im TV ein Artikel über Probleme beim Nachschub von Gelben Säcken in Konz, Saarburg und Hermeskeil erschienen ist, meldet sich ein Leser per E-Mail zu Wort. „Es ist wirklich eine Katastrophe mit den Gelben Säcken. Wir haben nun seit Wochen keine mehr“, schreibt er. Nach Erscheinen des Artikels „Ärger wegen Engpass bei Gelben Säcken“ sei er am Mittwochnachmittag nach Konz ins Rathaus gefahren, um sich Säcke zu besorgen. Der Pförtner habe ihn freundlich angelächelt und gesagt: „Es sind schon seit heute Morgen, 10 Uhr, keine mehr da.“ Dann sei er, schreibt der Leser, wie die anderen hinter ihm in der Schlange ohne Gelben Sack wieder abgezogen.

Die Verantwortung für das Dilemma sieht der TV-Leser beim Zweckverband Abfallentsorgung Region Trier (ART). Dieser sei vom Kreis beauftragt, die Müllentsorgung und das Recycling zu organisieren. Der Leser verweist auf Paragraf 3 der ART-Satzung: „Zweck dieser öffentlichen Einrichtung ist es, die Abfallvermeidung zu fördern, Abfälle zur Wiederverwendung vorzubereiten, zu recyceln, zu verwerten oder gemeinwohlverträglich zu beseitigen“, heißt es da. „Erledigen Sie Ihren Job“, fordert der Leser. Er selbst habe keine Lust mehr von A nach B nach C zu fahren, um nach Gelben Säcken und Biotüten zu suchen. „Der ganze Kram wird nun in die graue Tonne gepresst, fertig“, folgert er. Das ist natürlich nicht der Sinn des Systems und der rechtlichen Vorgaben, die eine saubere und sinnvolle Mülltrennung verlangen.

Info Betreiber des Dualen Systems Seit 1991 sind die Verpackungshersteller durch die Verpackungsverordnung verpflichtet, diese zurückzunehmen und zu verwerten. Unter anderem können sie das durch die Beteiligung am Dualen System tun. In diesem System kam zum öffentlich-rechtlichen Abfallentsorgungsystem ein zweites durch private Firmen organisiertes hinzu. Anfänglich gab es in diesem System keinen Wettbewerb. Die Grüne Punkt – Duales System Deutschland GmbH hatte zunächst ein Monopol als sogenannter Systembetreiber. Im Lauf der Jahre entstand jedoch ein Wettbewerb. Inzwischen gibt es einen Wettbewerb von neun sogenannten Systembetreibern. Auf den Gelben Säcken, die in der Region Trier verteilt werden, sind acht der neun Betreiber vermerkt. Unter der Internetseite www.muelltrennung-wirkt.de, die ebenfalls auf den Säcken erwähnt ist, sind weitere Informationen zum System und den Betreibern zu finden. Eine weitere übergreifende Seite zum Dualen System ist unter www.recycling-fuer-deutschland.de zu finden.

Um die Zuständigkeit für den Nachschub an Gelben Säcken zu klären, hat der TV bei der Kreisverwaltung Trier-Saarburg nachgefragt. Pressesprecherin Martina Bosch sagt: „Die Ausgabe der Gelben Säcke ist Sache des Unternehmens, das die Abholung der Gelben Säcke durchführt.“ Damit ist nicht der von dem Leser erwähnte öffentlich-rechtliche Entsorger ART, sondern die Firma Remondis verantwortlich – so wie es im TV-Artikel schon stand. Remondis muss die Säcke an die Ausgabestellen liefern.