Bauarbeiten abgeschlossen Knotenpunkt in Konz soll noch diese Woche freigegeben werden

Konz · Eine gute Nachricht für die Autofahrer in Konz: Die Ampel an der Einmündung der Schiller- in die Granastraße in Konz steht. Am Donnerstag soll der Bereich wieder freigegeben werden.

15.11.2023 , 16:04 Uhr

Das Bild zeigt die Asphaltarbeiten in der Granastraße, die vor knapp zwei Wochen begonnen haben. Foto: VG Konz/Susanne Nenno

Der Dauerregen der vergangenen Tage hat es den Bauarbeitern nicht gerade leicht gemacht. Trotzdem können sie das Bauprojekt an dem wohl meist befahrenen Knotenpunkt in der Stadt Konz noch diese Woche abschließen. „Die Arbeiten an der neuen Ampel im Kreuzungsbereich Grana-/Schillerstraße in Konz können voraussichtlich bis Donnerstagvormittag beendet werden. „Dann wird der Knotenpunkt wieder für den Verkehr freigegeben“, erklärt die Konzer Verwaltung. Eine Uhrzeit nennt sie nicht. Im Feierabendverkehr müsste der Verkehr an der Stelle aber wie gewohnt fließen, nachdem die Autofahrer zuletzt mehrere Monate lang umgeleitet worden sind.