Meinung : Es tut sich was – kann aber noch dauern

Es tut sich was – kann aber noch dauern

Konz-Könen Die Erfassung der Durchfahrtsdaten in Könen zeigt, dass für die Verwaltung die verkehrstechnische Birne dort noch nicht geschält ist. Wie kann man die Hauptverkehrslast künftig direkt über die B 51 Umgehung leiten?

Hat die abknickende Vorfahrt auf Konzerbrück in Richtung Könen vielleicht einen Sogeffekt, besonders für den auswärtigen Schwerlastverkehr?

Blinkende Tempoanzeige: In Konz-Könen geht es dabei um mehr als nur die Geschwindigkeit

Und dann soll noch die Saarbrücke erneuert werden – breiter und komfortabler für alle Verkehrsteilnehmer. Welche Auswirkungen könnte das auf den Verkehr in Könen haben? Viele Fragen, deren Antwort eine breite Datenbasis benötigt. Nun wird an dieser Basis gearbeitet – hoffentlich nicht, damit die Ergebnisse später mal in einem Aktenschrank verstauben.