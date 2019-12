Hintergrund

Allgemein: Hans-Michael Bartnick vom Landesbetrieb Mobilität (LBM) erklärt auf TV-Anfrage, dass seine Behörde sich zurzeit noch nicht zu künftigen Bauprojekten in Ortsdurchfahren äußern könne. Das liege unter anderem daran, dass der Landtag noch nicht über das Straßenbauinvestitionsprogramm für Landesstraßen entschieden habe.

Verbandsgemeinde Konz: Zurzeit wird die Ortsdurchfahrt des Konzer Stadtteils Kommlingen umgestaltet. Die Arbeiten haben Ende September angefangen, kosten 1,8 Millionen Euro und sollen bis 2021 dauern. In Konz steht mittelfristig der Ausbau der Saarstraße (L 137) sowie der Ortsdurchfahrten (L 138) in den Stadtteilen Krettnach und Niedermennig an. Auch in Wiltingen soll die L-138-Ortsdurchfahrt erneuert werden. Starttermine hat der LBM für diese Projekte noch nicht genannt. Auch die Konzer Saarbrücke (ehemalige B 51) muss irgendwann erneuert werden. Wann dort gebaut wird, ist offen.

Verbandsgemeinde Saarburg-Kell: In der VG Saarburg-Kell werden zurzeit die Ortsdurchfahrten in Trassem und Waldweiler saniert. In Trassem sollen die Arbeiten voraussichtlich Ende 2020 beendet werden. Der Ausbau der Ortsdurchfahrt in Waldweiler (Kreisstraßen 68 und 72) wird ebenfalls im nächsten Jahr fortgesetzt. Sie wird voraussichtlich im Sommer 2020 fertiggestellt. Im Frühjahr 2020 beginnen voraussichtlich noch die Arbeiten an der Ortsdurchfahrt in Serrig.

Verbandsgemeinde Hermeskeil: Angekündigt für Frühjahr März/April 2020 ist der Ausbau der Ortsdurchfahrt in Züsch (L166) mit Gesamtbaukosten von rund 5,5 Millionen Euro. Ins kommende Frühjahr verschoben wurde der Ausbau der Ortsdurchfahrt Damflos (K100), der etwa 3,4 Millionen Euro kosten soll.