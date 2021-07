Jubiläum : Vom Schuhmacher zum Sozialreformer

Das älteste Foto: Die Hermeskeiler Kolpingsfamilie vor dem Kolping-Denkmal in Köln. Foto: Herbert Thormeyer

HERMESKEIL Die Kolpingsfamilie Hermeskeil folgt seit 100 Jahren dem Vorbild Adolph Kolpings. Während Corona ruhten jedoch alle Aktivitäten. Das soll sich so schnell wie möglich wieder ändern.

Adolph Kolping (1813-1865) gilt als Wegbereiter der katholischen Sozialbewegung. Am 6. Mai 1849 gründete der gelernte Schuhmacher und Priester in Köln den Gesellenverein. Diesen stellte er in einer Predigt mit den Worten vor: „Unser Wahlspruch aber ist, Beten und Lernen und Arbeiten, alles mit Ernst und doch mit Fröhlichkeit.“