Weltall : Komet Neowise hält Fotografen in der Region nachts wach

Trier/Taben-Rodt Auch in der Region richten sich Fotolinsen auf den Kometen Neowise. Dass er von der Erde aus zu sehen ist, ist ein äußert seltenes Ereignis.

Alle 5000 bis 7000 Jahre kommt der Komet Neowise der Erde so nah, dass er mit bloßem Auge zu sehen ist – derzeit ist es wieder soweit. Und das lockt Fotografen an. So hat Bernd Heinz aus Taben-Rodt bereits Ende vergangener Woche versucht, den Himmelskörper im Bild einzufangen. Er postierte sich am Samstagabend um 22 Uhr auf einer Hochebene zwischen Freudenburg und Taben-Rodt mit Blick auf Kastel-Staadt. Den Kometen mit bloßem Auge zu sehen, gelang ihm trotz wolkenfreiem Himmel nicht.