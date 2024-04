Meinung Alles spricht für den regionalen Markt

Meinung · Die Menschen in der Verbandsgemeinde Saarburg-Kell sollen in Zukunft Ökostrom, der in ihrer Region produziert wurde, beim regionalen Strommarkt kaufen können. Und nicht nur das: Kleine Erzeuger können dort auch ihren selbst produzierten Strom verkaufen. Eine rundum gute Sache, findet TV-Redakteurin Marion Maier.

24.04.2024 , 18:54 Uhr

Ökostrom wird in der VG Saarburg-Kell bereits mehr produziert als gebraucht wird. Hier Windräder bei Kirf. Foto: Herbert Thormeyer (doth), Herbert Thormeyer