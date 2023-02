Kommentar zu ärztlichem Bereitschaftsdienst für Hermeskeil : Da passiert erstmal nichts

Hermeskeil Es war gut und wichtig, dass sich alle Beteiligten in Hermeskeil an einen Tisch gesetzt haben. Nach dem Treffen scheint jedoch ziemlich klar zu sein: Mit dem Neustart für einen - wie auch immer organisierten - ärztlichen Bereitschaftsdienst wird es erst einmal nichts.

Das bisherige freiwillige Modell ist gescheitert. Und die Hauptursache dafür – die Doppelbelastung der Ärzte durch freiwillige Dienste vor Ort und Pflichtdienste in Birkenfeld – kann ja nur so gelöst werden, dass Hermeskeil ein offizieller Bereitschaftsdienst-Standort wird. Das wollte die KV bislang ohnehin nicht. Und könnte es vermutlich auch nicht so einfach, weil ihr schlicht die Ärzte für zwei Praxen fehlen. Kein Wunder also, dass sie jetzt bei der sich anbahnenden Neuordnung der kompletten Notfallstrukturen das Problem Hermeskeil zurückstellt. Weiterdenken sollten die Betroffenen vor Ort dennoch unbedingt die Frage, wie Hermeskeil für Ärzte attraktiver werden kann. Kommunen können hier durchaus Anreize schaffen. Beispiele wie das Morbacher Ärztehaus-Projekt gibt es gleich in der Nachbarschaft. c.weber@volksfreund.de