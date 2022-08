Meinung : Vorbildliche Regeln, Ausnahmen benötigt

Foto: TV/Klaus Kimmling

Meinung In Sachen Gleichberechtigung ist das, was die Grünen machen, vorbildlich. Sie definieren Gleichberechtigung nicht nur als Ziel, sondern übersetzen dies auch in praktische Regeln. So müssen gemäß Frauenstatut alle Grünen-Gremien mindestens zur Hälfte mit Frauen beziehungsweise Menschen, die sich als Frauen definieren, besetzt sein.