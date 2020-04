Spenden für den Erhalt der lokalen Wirtschaft sind auf den ersten Blick eine tolle Idee. Allerdings ist es nicht einfach, sie auf faire Art zu verteilen. Um Geld von einem Treuhandkonto an den Mann oder die Frau zu bringen, müssten verbindliche Regeln her.

Schließlich muss von Anfang an klar sein, nach welchem Schlüssel die Ausschüttung in einem solchen spendenbasierten System funktioniert. Sonst gibt es nur Ärger, weil es verschiedene Meinungen dazu gibt. Bekommen Unternehmen mit vielen Mitarbeitern mehr? Oder sollen eher Solo-Selbstständige unterstützt werden? Welche Branche sollte am meisten profitieren? Welche Voraussetzungen muss ein Empfänger mitbringen und so weiter und so fort ...