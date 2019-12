Meinung : Mehr Personal zahlt sich langfristig aus

Auf den ersten Blick ist es befremdlich, wenn Verwaltungen personell aufgestockt werden. Doch es gibt gute Gründe dafür. Nur ein Beispiel: Die VG Konz kommt bei der Planung der Sanierung ihrer eigenen Gebäude nicht wirklich voran.

Das liegt unter anderem daran, dass im Gebäudemanagement alle Mitarbeiter ausgelastet sind und keine Kapazitäten für Planungen haben. Auf kurze Sicht kostet eine zusätzliche Stelle in dem Bereich mehr. Auf lange Sicht kann sich die Investition jedoch auszahlen. Denn durch zusätzliche Mitarbeiter könnte die Gebäudesanierung schneller umgesetzt werden, weil endlich die Planungskapazitäten da sind. Angesichts der Preissteigerungen in der Baubranche sowie des zunehmenden Verfalls von Infrastruktur, wenn nichts saniert wird, ist da eine Beschleunigung der Verwaltungsarbeit durch Aufstockung des Personals sicherlich sinnvoll. Langfristig kann so sogar Geld gespart werden.