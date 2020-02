Meinung : Ein kleineres Minus ist nicht immer gut

Die Stadt Konz investiert ihr weniges Geld sinnvoll. Da haben die Verwaltung und der Stadtrat recht. Was für den Bürger unverständlich bleibt, sind die Unterschiede zwischen dem, was im Plan steht, und dem, was umgesetzt wird.



