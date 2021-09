Kommentar zur Parkklinik : Investoren sollten den Vertrag beachten

Hermeskeil Nach Jahren der Stille kommt endlich wieder Bewegung in das Projekt Parkklinik. Allerdings lässt ein Teil der neuen Entwicklungen aufhorchen.

Jahrelang herrschte Ruhe im St. Fargeau-Park. Die Parkklinik wurde nicht gebaut, die Stadt konnte das Gelände wegen des abgeschlossenen städtebaulichen Vertrags nicht anderweitig nutzen. Dass es jetzt nach dem langen Stillstand mit dem Projekt losgehen soll, ist grundsätzlich ein gutes Zeichen. Die Parkklinik würde Hermeskeil nämlich auch einiges an Geld einbringen. Dennoch lässt ein Punkt an der Sache aufmerksam werden: Die Stadt soll für die Erschließung des Geländes in Vorleistung gehen, obwohl dies im Vertrag anders festgehalten ist.