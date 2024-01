Protest und Gegenargumente Kommlingen wehrt sich gegen Pläne für Photovoltaik-Anlagen

Die Verbandsgemeindewerke Konz haben unter anderem die Aufgabe, Energie zu erzeugen. Das tun die Werke, wie sie meist nur kurz genannt werden, auf ganz verschiedene Art. Sie betreiben beispielsweise Photovoltaik-Anlagen, aber auch ein Holzschnitzelkraftwerk für das Schwimmbad und das Schulzentrum. Seit einiger Zeit werden das Rathaus und das Verwaltungsgebäude am Markt in der Konzer Innenstadt mit Abwärme von der Kläranlage am Saarufer beheizt. Jetzt liegen erste Überlegungen vor, wie in der Stadt Konz Strom durch Photovoltaik im Bereich von Kommlingen erzeugt werden könnte.