Jetzt wird’s ernst Funktioniert eine Umweltspur in Hermeskeil? Stadt will das ab nächster Woche testen

Hermeskeil · In Hermeskeil sollen Busse und Radfahrer in der St.-Josef-Straße ihre eigene Fahrspur bekommen. Bevor die allerdings fest eingerichtet wird, will die Stadt erst einmal den Praxistest machen. Wann es damit losgeht und was sich für die Autofahrer im Innenstadtring ändert.

16.10.2023, 06:48 Uhr

Wo dieses Auto gerade unterwegs ist, wird der Fahrstreifen bald für Busse, Taxis und Radfahrer reserviert sein: Die Stadt Hermeskeil will ausprobieren, wie die parallel zur Neugestaltung des Donatusplatzes geplante Umweltspur in der Praxis funktioniert. Foto: Trierischer Volksfreund/Christa Weber

Für Radfahrer hat die Stadt Hermeskeil zurzeit nicht viel zu bieten. Zumindest, was offizielle Radwege, Abstellmöglichkeiten und Ladesäulen für E-Bikes betrifft. „Es gibt hier überhaupt keine Rad-Infrastruktur“, bestätigt René Treitz, der erste städtische Beigeordnete, was eine Verkehrsuntersuchung vor einer Weile festgestellt hat. Doch mit der Neugestaltung des Donatusplatzes soll immerhin bald ein Anfang gemacht werden.