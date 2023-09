Investor will an Obermosel Pflegeheim statt Drogerie in Temmels?

Temmels · Die Ortsgemeinde Temmels ist in der Vergangenheit schon mehrfach mit findigen Konzepten aufgefallen. So hat ein Discounter einen Sportplatz in dem Ort gebaut. Welcher nächste Coupe nun folgen könnte.

17.09.2023, 16:16 Uhr

Das Feuerwehrhaus in Temmels ist zu klein geworden. Das Gelände will ein Investor nun nutzen, um ein Pflegeheim zu bauen. Im Gegenzug baut er einen neuen Bauhof für die Gemeindearbeiter. Foto: Jürgen Boie

Der Temmelser Sportplatz liegt am Moselradweg nahe des Ortsausgangs Richtung Oberbillig und sieht immer noch neu aus. 2018 konnte die Gemeinde den Rasenplatz einweihen. Die Baukosten für das für ein Dorf recht kostspielige Projekt musste sie aber nicht übernehmen.