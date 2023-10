Rechtsstreit mit Großkonzern Firma will gefährlichen Abfall aus Italien in Stollen an der Obermosel bringen

Das Verwaltungsgericht Trier verhandelt am kommenden Montag, 16. Oktober, einen Fall, den es in dieser Form bisher in der Region Trier noch nicht gegeben hat. Die Klägerin betreibe ein Bergwerk in Rheinland-Pfalz. Im Laufe der Jahre seien unterirdische Hohlräume entstanden, die mit aus Italien importiertem, asbesthaltigem Gleisschotter verfüllt werden sollen, heißt es da. Auf Nachfrage der TV-Redaktion bestätigt Gerichtssprecherin Heidi Heinen, dass es sich bei der Klägerin um die TKDZ GmbH handelt. Das Unternehmen gehört dem österreichischen Bauriesen Porr, die in vielen Ländern unter anderem an großen Bahnbauprojekten beteiligt sind.