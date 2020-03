Kommunalpolitik : Viele kommunale Gremien stellen ihre Arbeit ein

Trier/Konz/Saarburg/Hermeskeil Auf Kreis- und Verbandsgemeindeebene fallen vorerst alle Sitzungen aus. Trotzdem sollen Politik und Verwaltungen handlungsfähig bleiben.

Der Landrat hat am Dienstag zudem einen Appell an alle Menschen im Kreis gerichtet. „Meine erste Bitte ist: Bleiben Sie ruhig und handeln Sie besonnen“, heißt es darin. „Achten Sie vor allem auf ältere Verwandte, Mitbürger und Nachbarn.“ Jeder einzelne könne durch die Beachtung der Hygieneempfehlungen dazu beitragen, die Ausbreitung des Virus zu verlangsamen, und so das Gesundheitssystem vor zu starken Belastungen schützen. „Dies ist auch in Ihrem Sinne. Verhalten Sie sich bewusst und der aktuellen Situation angemessen, auch wenn dies mit persönlichen Einschränkungen verbunden sein mag“, sagt Schartz. „Unterstützen Sie ältere und hilfsbedürftige Mitbürgerinnen und Mitbürger zum Beispiel bei Einkäufen.“ Mit der Erklärung, die am Montag auf der Internetseite des Kreises veröffentlicht worden war, wurde bei der Kreistagssitzung ein Antrag der Linken überflüssig. Die Partei hatte in dem Antrag, den sie am Montag eingereicht hatte, gefordert, dass der Kreis sich per Pressemitteilung gegen Hamsterkäufe und unsoziales Verhalten ausspricht.