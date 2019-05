Wahl des Stadtrats Konz : Ein bunterer Konzer Stadtrat mit alten Mehrheiten

Konz Die CDU stellt künftig elf Stadträte, SPD und FWG jeweils sechs, die Grünen fünf. Insgesamt sind nun sieben Parteien vertreten.

Der Konzer Stadtrat wird bunter: Neben CDU (32,1 Prozent/11 Sitze), FWG (19,7 Prozent/sechs Sitze), SPD (18,5 Prozent/6 Sitze), Bündnis 90/Die Grünen (16,7 Prozent/5 Sitze) und FDP (6,5 Prozent/2 Sitze) schicken AfD und Die Linke jeweils ein Mitglied in das Gremium. Die stärksten Verluste im Vergleich zur Wahl 2014 hat die FWG eingefahren (-6,3 Prozent/-2 Sitze). Auch die CDU (-4,8 Prozent/-1 Sitz) und die SPD (-2,5 Prozent/-1 Sitz) haben verloren. Die Grünen haben 5,7 Prozent zugelegt und zwei Sitze gewonnen. AfD und die Linke waren vorher nicht vertreten. Trotz der Verluste ist die CDU noch die stärkste Fraktion. Zusammen mit der FWG hätte sie schon eine Mehrheit (17 Stimmen von 32). Ein Blick auf die Stimmbezirke zeigt, wo die Parteien ihre besten Ergebnisse eingefahren haben. Die CDU kommt im Wohnbezirk Berendsborn am besten davon mit 38,3 Prozent. Die Sozialdemokraten erobern in Kommlingen, dem Heimatort ihrer Spitzenkandidatin Ute Walter, 27,6 Prozent. Die FWG ist vor allem im Bürgerhaus Krettnach (38,3 Prozent) und in Oberemmel (37,9 Prozent) bärenstark. Die Grünen erzielen ihr bestes Ergebnis in Roscheid II mit 21,9 Prozent, die FDP im Jugendhaus Hamm mit 8,9 Prozent. Die AfD schneidet am besten in Karthaus/Stadtteilbüro mit 8,9 Prozent ab. Der Stimmbezirk ist das Heimatviertel aller Listenkandidaten der AfD. Die Linke kommt am besten im Stimmbezirk Konzer Rathaus weg (4,3 Prozent). Die Wahlbeteiligung liegt bei 59,4 Prozent.