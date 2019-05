Wahl des Verbandsgemeinderats Konz : CDU bleibt trotz Verlusten stärkste Partei

Meinung

Der Stadt- und der Verbandsgemeinderat Konz sind ab Juni nicht mehr mit Vertretern aus fünf, sondern aus sieben politischen Gruppierungen besetzt. Das führt aber zunächst wohl nur zu Verschiebungen, nicht zu riesigen Umwälzungen. Denn das Gewicht der neuen Einzelkandidatinnen von AfD und der Linken ist nicht groß – zumindest auf den ersten Blick. Aber die Mehrheitsverhältnisse sind auch nicht mehr ganz so deutlich wie noch nach der Kommunalwahl 2014. Die CDU ist im VG-Rat auf die Hilfe der gesamten FWG angewiesen, um ihre Ideen durchzusetzen. Nur wenn die beiden Fraktionen geschlossen zusammen stimmen, kommen sie auf die erforderliche Mehrheit (21 von 40 Stimmen). Mit der FDP kommen sie auf 23 Stimmen. Es reichen also schon einzelne Abweichler, um sichere Mehrheiten ins Wanken zu bringen. Im Konzer Stadtrat sieht es ähnlich aus: CDU und FWG haben 17 von 32 Stimmen und zusammen mit der FDP 19 von 32. Prinzipiell hat der frisch gewählte Stadtbürgermeister Joachim Weber (CDU), der zugleich Bürgermeister der VG ist, Mehrheiten für seine Projekte – wenn die Partner mitmachen. Bei strittigen Themen mit Abweichlern aus den eigenen Reihen kann eine Stimme der Linken oder der AfD schon den Ausschlag geben. Insofern ist die Bedeutung der beiden Einzelkandidaten doch größer, als es scheint. Dass es hart auf hart kommt, ist angesichts der eher an Sachthemen orientierten Kommunalpolitik in Konz aber unwahrscheinlich.

