Kommunalwahl CDU baut Mehrheit im Stadtrat Konz aus

Die Stadt Konz bleibt fest in bürgerlicher Hand. Die Wahlhelfer haben 13 von 14 Wahlbezirken in der Stadt ausgezählt. Nur der Stadtteil Oberemmel fehlt noch. Die Tendenz ist aber deutlich: Klarer Sieger der Stadtratswahlen 2024 in Konz ist die CDU. Sie vereint bisher 78.095 Stimmen der 7.495 Wähler auf sich und kommt auf 36,4 Prozent. Im neu zu bildenden Stadtrat bekommt sie damit zwölf der 32 Sitze und ist klar die stärkste Kraft. Im Vergleich zum vorherigen Rat hat sie damit sogar einen Sitz mehr errungen.