Partei positioniert sich CDU nominiert Liste für Stadtratswahl in Konz

Der CDU-Politiker, Jahrgang 1966, aus dem Stadtteil Oberemmel ist seit Langem in der Konzer Verwaltung aktiv. 2008 wurde er zum hauptamtlichen Beigeordneten gewählt. Nachdem feststand, dass sein Amtsvorgänger, Karl-Heinz Frieden, zum Städte und Gemeindebund wechselt, trat er 2017 bei den notwendigen Neuwahlen als Bürgermeister der Verbandsgemeinde und Stadt Konz an und gewann diese auch. Den hauptamtlichen Posten auf VG-Ebene hat er seitdem und mindestens acht Jahre bis 2025 inne. Den ehrenamtlichen Posten als Stadtbürgermeister übt er in Personalunion aus. Bei den Kommunalwahlen 2019 konnte er sich ein zweites Mal behaupten und den Stadtchefposten verteidigen. Am 9. Juni steht die turnusgemäße Neuwahl an.