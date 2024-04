Kommunalwahl am 9. Juni Listenaufstellung – Die CDU setzt in der Stadt Saarburg auf erfahrene Kandidaten

Die Saarburger CDU stellt derzeit den Stadtbürgermeister und will dies auch in Zukunft tun. Da der amtierende Stadtchef Jürgen Dixius nicht mehr antritt, hat sie den Beigeordneten Holger Härtel ins Rennen geschickt. Der 52-jährige Berufsschullehrer führt auch die Liste der CDU-Kandidaten für den Stadtrat an.