Kommunalwahl-Ergebnisse Rat und Bürgermeisteramt: So hat die Stadt Hermeskeil gewählt

Bei der Kommunalwahl in Rheinland-Pfalz 2024 konnten in Hermeskeil ein neuer Stadtrat sowie ein neuer Bürgermeister gewählt werden. Ab 18 Uhr am Wahlabend können Sie hier in unseren interaktiven Grafiken nachlesen, wer gewonnen und wer verloren hat, sobald die ersten Ergebnisse feststehen.