Kommunalwahl-Ergebnisse So hat die Verbandsgemeinde Saarburg-Kell gewählt

Bei der Kommunalwahl in Rheinland-Pfalz fallen viele Entscheidungen. Ab 18 Uhr am Wahlabend heißt es auch in der Stadt Trier und im Kreis Trier-Saarburg: Abwarten, wie die Ergebnisse ausfallen. Es geht um die Ortsgemeinde- und Stadträte, die Kreistage und Verbandsgemeinderäte sowie um die ehrenamtlichen Bürgermeister und etwa in Hermeskeil auch um den/die hauptamtliche Verbandsgemeindebürgermeister/-in.