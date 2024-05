So geht’s richtig Zu dicke Umschläge: Machen die Briefwähler in Trier-Saarburg etwas falsch?

Die Kreisverwaltung ist schon kurz nach Versand der Briefwahlunterlagen an die Wähler im Kreis Trier-Saarburg beunruhigt. Einige Umschläge, die an die Verwaltung zurückgeschickt worden seien, seien verdächtig dick, sagt Pressesprecherin Hannah Schmitz. Die Verwaltung befürchte, dass die Wähler nicht alles richtig gemacht haben. Statt nur die Unterlagen zur Europawahl an den Kreis zu schicken, hätten sie womöglich auch die für die Kommunalwahl an die Kreisverwaltung geschickt.