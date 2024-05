Wahlen im Raum Hermeskeil Neue Bürgermeister: In welchen Dörfern es besonders spannend wird

Hermeskeil/Reinsfeld/Beuren · Nicht in allen 13 Orten der Verbandsgemeinde Hermeskeil will jemand Ortsbürgermeister werden. Wo es aber Bewerber gibt, könnte es gleich an mehreren Stellen spannend werden.

07.05.2024 , 08:07 Uhr

Foto: dpa/Michael Bahlo