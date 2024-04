Jetzt sind es vier Bewerber AfD-Kandidat will Bürgermeister der VG Hermeskeil werden

Der Name des Bewerbers kursierte bereits in den sozialen Netzwerken. Am Montag bestätigte Detlef Mohr seine Kandidatur in einem kurzen Telefonat mit dem Trierischen Volksfreund. Der 56-Jährige lebt in Hermeskeil und betreibt dort seit einigen Jahren einen Imbiss. Warum er Bürgermeister der Verbandsgemeinde werden möchte, dazu äußerte sich Mohr am Montag zunächst nicht. Auch war nicht in Erfahrung zu bringen, inwiefern er sich bislang in der Kommunalpolitik engagiert hat.