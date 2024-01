Blick auf die Kommunalwahl Die ärgerlichen Gründe, warum einige Bürgermeister rings um Konz aufhören möchten

2024 ist ein Super-Wahljahr. Es stehen die Europawahl, die Bundestagsnachwahl in Teilen Berlins, mehrere Landtagswahlen (in Thüringen, Sachsen und Brandenburg) und etliche Kommunalwahlen an. Die Rheinland-Pfälzer wählen ihre Kommunalparlamente und Ortsbürgermeister am 9. Juni, am Tag der Europawahl.