„Das macht einen mürbe“ Warum Lena Weber als Stadtbürgermeisterin aufhören will und was sie stattdessen anpeilt

Hermeskeil · Sie hat als Stadtbürgermeisterin in Hermeskeil vieles mit anschieben können. Doch immer wieder stoße sie in ihrem Ehrenamt an Grenzen, sagt Lena Weber. Warum die SPD-Politikerin für ihren jetzigen Posten im Juni nicht erneut kandidieren will und was sie stattdessen im Blick hat.

14.02.2024 , 12:57 Uhr

Die Tür zum Stadtbüro steht nicht nur symbolisch offen: Lena Weber will als Hermeskeiler Stadtbürgermeisterin ansprechbar für die Bürger sein. Doch das kann auch Schattenseiten haben, hat die SPD-Politikerin in ihren bald fünf Jahren Amtszeit festgestellt. Foto: Trierischer Volksfreund/Christa Weber

Lena Weber ist gern Stadtbürgermeisterin in Hermeskeil. „Ich liebe es. Jeder Tag ist anders“, sagt die 32-jährige SPD-Politikerin. Sie könne Menschen zusammenbringen, sehen, wie Projekte verwirklicht würden und in Hermeskeil etwas vorangehe: „Das macht es sehr spannend.“