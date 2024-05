Kommunalwahl Bürgermeister-Kandidaten im Fokus: Duell beim Volksfreund-Forum in Konz

Konz · Amtsinhaber Joachim Weber (CDU) tritt bei der Wahl zum Bürgermeister der Stadt Konz am 9. Juni gegen Herausforderer Kevin Mangrich (SPD/Die Grünen) an. Am Montag, 3. Juni, tauschen sie ihre Argumente aus.

21.05.2024 , 07:37 Uhr

Bei der Wahl zum Stadtbürgermeister in Konz treten am 9. Juni Amtsinhaber Joachim Weber (CDU) und Kevin Mangrich (Kandidat von SPD und Bündnis 90/Die Grünen) gegeneinander an. Foto: Joachim Weber/Kevin Mangrich/Joahcim Weber und Kevin Mangrich, Collage: Christian Kremer